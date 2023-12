Emergenza in difesa: i nodi dell'interesse per Lenglet

Clement Lenglet è l'ultimo nome che è stato accostato al Milan come rinforzo difensivo nel mercato di riparazione di gennaio che comincerà fra un paio di settimane. Il francese attualmente gioca nell'Aston Villa ma è in prestito dal Barcellona: gli inglesi, che lo hanno impiegato poco e principalmente in Conference League, gli pagano la maggior parte del ricco stipendio.

Lenglet percepisce 6 milioni all'anno e questo è il primo ostacolo: per averlo, in prestito con diritto di riscatto, il Milan dovrebbe chiedere una mano al Barcellona proprietario del cartellino del giocatore. Ma non è detto che questa possa arrivare. Inoltre bisogna aspettare anche che si trovi un eventuale accordo tra inglesi e catalani per l'interruzione dell'attuale accordo.