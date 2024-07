Emerson Royal si avvicina al Milan, Di Marzio conferma: "Accordo vicino per una cifra tra i 14 milioni più bonus"

vedi letture

Il Milan è sempre più vicino al colpo Emerson Royal, dopo aver ufficializzato Alvaro Morata e aver ormai chiuso anche per Strahinja Pavlović i rossoneri vogliono regalare a Fonseca anche un altro terzino destro, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Florenzi. In merito alle prossime mosse di mercato da parte della dirigenza rossonera, è intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo il suo aggiornamento:

"Per Emerson Royal l'accordo con il Tottenham è molto vicino: il Milan proverà a definire l'affare, chiudendo l'intesa con gli Spurs, nel corso della prossima settimana. Le cifre a cui sono arrivati i club sono 14/15 milioni di euro più i bonus. Intanto i rossoneri sono in fase di definizione anche per l'arrivo di Strahinja Pavlovic (18 più 2 di bonus) mentre per il centrocampo Fofana del Monaco resta l'obiettivo: continuano i contatti con i francesi dopo l'offerta presentata nella giornata di oggi".