esclusiva mn - Borjan (Canada): "Jonathan David è pronto per il Milan e la Serie A. In aera è un killer"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Milan Borjan, portiere della nazionale del Canada all'ultimo mondiale e compagno di Jonathan David, obiettivo rossonero di lunga data.

Buongiorno Milan, partiamo subito dal tuo connazionale Jonathan David. Ce lo racconti?

"È una persona incredibile e molto alla mano. Parliamo di un grande professionista e calciatore fantastico."

Giroud non è più giovanissimo e il suo contratto va in scadenza nel 2024. Jonathan sarebbe pronto per il Milan in ottica futura dopo aver messo a segno 26 gol in 40 presenza con la maglia del Lille lo scorso anno?

"Certo, lui è pronto per ogni squadra del mondo. Il ragazzo è incredibile in campo e fuori. È molto forte e veloce. Se il Milan lo prende per lui sarebbe pazzesco."

Per tanti però sottoporta non è un killer...

"Fa gol? Sì, quindi è un killer. Se uno sa fare gol non ha bisogno di correre tanto o di essere velocissimo e Jonathan quando riceva la palla in area la butto dentro. È quello che conta. Il tatticismo della Serie A? Lui può adattarsi a tutti i tipi di calcio perché è un ragazzo intelligente e furbo. Ovunque andrà, che sia in Inghilterra, in Italia o Spagna non avrà problemi di ambientamento grazie alla sua mentalità positiva. Può davvero giocare in tutte le squadre, Premier League compresa."