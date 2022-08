ESPN - Caos Barcellona, per Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata registrazione entro sabato

MilanNews.it

Ha del clamoroso la notizia data da ESPN, che racconta di come diverse fonti familiari con l'argomento abbiano confermato la presenza di una clausola di Kessie e Christensen che gli permetterebbe di liberarsi gratuitamente se il Barcellona non dovesse riuscire a tesserarli prima dell'esordio in Liga di questo sabato contro il Rayo Vallecano.

Christensen e Kessie si sono uniti al Barca a paramentro zero all'inizio dell'estate, rispettivamente dal Chelsea e dal Milan. A tre giorni dall'inizio della nuova stagione, però, nessuno dei due è stato tesserato dal campionato spagnolo.

Alcune fonti hanno riferito a ESPN che se non saranno registrati prima della partita inaugurale del Barca contro il Rayo, entrambi i giocatori potrebbero scegliere di far valere una clausola che li autorizza a liberarsi gratuitamente..

Nel peggiore dei casi, secondo le fonti di ESPN, il Barcellona cercherebbe di parlare con gli agenti dei giocatori per evitare un esito così estremo, perché ha tempo comunque fino alla fine del mese per registrare gli acquisti.