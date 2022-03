ESPN - Kessie al Barcellona: l'accordo sulla commissione all'agente ha sbloccato l'operazione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da ESPN, salvo sorprese Franck Kessie si trasferirà a parametro zero dal Milan al Barcellona nella prossima estate, fornendo qualche dettaglio interessante rispetto all'indiscrezione già nota in mattinata: "la commissione economica derivante dalla firma di Kessie come free agent era il punto chiave per sbloccare l'operazione. Fonti - si legge - raccontano a ESPN che nei giorni scorsi le varie parti hanno trovato una soluzione dopo che l'agente del calciatore africano, George Atangana, si è iscritto alla Federcalcio spagnola reale (RFEF) per riscuotere la sua commissione".