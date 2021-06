ESPN - Man Utd, Solskjaer non si opporrebbe alla partenza di van de Beek e Dalot

Stando a quanto riportato da ESPN quest'estate si respira aria di cambiamenti in casa Manchester United. Secondo l'emittente americana sono diversi i giocatori dei Red Devils che potrebbero lasciare l'Old Trafford in questa sessione di mercato, con Solskjaer che è pronto a rivoluzionare la rosa. Con lo United pronto ad affondare il colpo su Sancho del Dortmund alcuni giocatori che in questi anni hanno faticato a trovare spazio potrebbero partire: tra questi ESPN cita anche Donny van de Beek, centrocampista offensivo che piace al Milan (al momento nessuna trattativa) e Diogo Dalot, terzino che ha trascorso l'ultima stagione in prestito in maglia rossonera. Lo United ascolterà offerte e proposte per questi giocatori.