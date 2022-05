ESPN - Milan e Juve su Lingard: l'inglese lascerà il Manchester Utd a zero

MilanNews.it

Come riportato dal giornalista Rob Dawson, inviato di ESPN per le due squadre di Manchester, quella di questa sera sarà l'ultima partita di Jesse Lingard all'Olt Trafford con la maglia del Manchester Utd prima di lasciare a zero il Club in estate; Milan e Juventus, sempre secondo il collega d'Oltremanica, sono in corsa per accaparrarselo a titolo gratuito con la concorrenza di alcuni club stranieri.