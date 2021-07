Eurosport - Tottenham fortemente interessato a Franck Kessie, gli Spurs potrebbero presentare un'offerta per l'ivoriano

Il giornalista inglese Dean Jones, firma di Eurosport, racconta del forte interesse del Tottenham per Franck Kessie. Secondo il collega d'oltremanica il centrocampista ivoriano piace davvero agli Spurs, con il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici che si sta guardando intorno per rinforzare al meglio la rosa. Secondo Jones il Milan sta avendo difficoltà nelle trattative per il rinnovo del numero 79 rossonero, il Tottenham potrebbe approfittare della situazione e sondare il terreno con una prima offerta.