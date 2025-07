Fabrizio Romano: "Estupinan obiettivo numero uno su cui il Milan sta lavorando con Mendes in aiuto"

Dopo la cessione di Theo il focus del Milan è su un nuovo terzino sinitro, con Estupinan del Brighton che sembra essere il profilo preferito. Ne parla Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube:

“Jorge Mendes è in Inghilterra per discutere di Pervis Estupinan, con il Milan che ha già migliorato la sua offerta e continuerà a lavorare a questa operazione con il Brighton. Pervis resta l’obiettivo numero uno a sinistra su cui il Milan sta lavorando forte in questi giorni con Jorge Mendes in aiuto”.