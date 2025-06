Fabrizio Romano: "Maignan-Chelsea, sono iniziati i contatti con Maresca. Il manager apprezza il portiere"

In mattinata si è parlato di un interesse concreto del Chelsea per Mike Maignan, portiere del Milan con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Il noto giornalista Fabrizio Romano ha raccontato ulteriori dettagli con un post sul suo profilo X:

"Ulteriori informazioni su Mike Maignan e la storia esclusiva sul Chelsea. Sono iniziati anche i contatti con Enzo Maresca, che apprezza il portiere francese come scelta ideale per il suo approccio tattico. Il Chelsea ci sta pensando e il manager ha approvato Maignan come obiettivo chiave".