Falk: "Calhanoglu, nessuna offerta dello United. Il turco deve scegliere fra Milan ed Arabia"

Il noto giornalista della Bild ed esperto di calciomercato Christian Falk ha postato su Twitter un aggiornamento sulla situazione di Hakan Calhanoglu: "Al momento non c'è nessuna offerta concreta del Manchester United per Calhanoglu, gli inglesi erano interessati la scorsa estate. Ora il calciatore turco ha due opzioni: accettare il rinnovo proposto dal Milan o andare a giocare in Arabia per il doppio dell'ingaggio proposto dai rossoneri"