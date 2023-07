Feyenoord, Wieffer parla dell'interesse del Milan: "È molto bello quando ci sono queste notizie, ma voglio rimanere qua un altro anno"

MilanNews.it

Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord che piace al Milan, ha parlato a Radio Rijnmond dell'interesse dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "È ovviamente molto bello sentire che questi club sono interessati. Per quanto mi riguarda, voglio rimanere al Feyenoord per un altro anno. È la cosa migliore per me stesso. Vedremo cosa succederà. Mi trovo davvero bene a Feyenoord. Certo, è una bella sensazione quando ci sono queste notizie, almeno si sa che si sta facendo bene e che si è osservati. Si può dire che non è bello, ma alla fine è così. Ti solletica un po' l'ego".