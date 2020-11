Fiorentina, complicato il rinnovo di Milenkovic: il Milan resta vigile

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina si concentra sui due serbi della Fiorentina, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. Entrambi sono reduci dall'amara eliminazione della propria nazionale serba dalle qualificazioni per gli Europei. Un pugno in pieno petto per due ragazzi che adesso dovranno riscattarsi con la Fiorentina. A proposito di riscatti, la Fiorentina sta provando di tutto per far rinnovare Milenkovic con un contratto oltre il 2022. Sarà un'impresa dura, afferma il quotidiano, ma la società di Viale Fanti giocherà tutte le proprie carte. Per il giocatore sono arrivate offerte oltre i 30 milioni da parte di vari club europei, ed il serbo è nel mirino anche del Milan. Nelle prossime settimane l'entourage del difensore si farà vivo per definire il futuro.