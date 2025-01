Fiorentina, no di Parisi al Como. Milan sullo sfondo, ma...

Fabiano Parisi ha declinato il pressing del Como. Lo racconta oggi il portale FirenzeViola.it, secondo il quale quella dell'ex Empoli resta una delle situazioni più ingarbugliate in casa Fiorentina. Per Parisi c'è la fila di squadre, ma nessun interesse è ancora totalmente convincente tanto per il calciatore quanto per la società gigliata.

Dopo il no al Como, che lo voleva per alzare la qualità della rosa di mister Cesc Fabregas, il Milan ci pensa nel ruolo di vice-Theo Hernandez, ma anche in questo caso le riflessioni sembrano andare più verso il no che verso il sì. Nel mezzo ci sono le riflessioni sul suo ruolo in maglia viola, perché l'opportunità avuta contro la Juventus e soprattutto il prossimo addio di Cristiano Biraghi potrebbero garantirgli qualche minuto in più in campo.

La volontà della Fiorentina di Palladino, dal canto suo, è stata chiara fin dalle scorse settimane: non vuole dare via nessuno a meno che non siano gli stessi calciatori a chiedere la cessione. E su Parisi farebbe ancora più fatica ad accettare un addio un po' perché non vorrebbe perdere l'investimento di oltre 10 milioni di euro fatto solo un anno fa, un po' perché dovrebbe tornare sul mercato nel caso Parisi salutasse Firenze.