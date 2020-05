Fiorentina, tutto su Paquetà: destinazione gradita al brasiliano

La Fiorentina vuole Lucas Paquetà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando della società viola. Il gioiello brasiliano - si legge - piace a Commisso e al tecnico Iachini, che lo considera un giocatore eclettico, utilizzabile in più posizioni del campo. Gli uomini di mercato del club toscano stanno lavorando da giorni su questo fronte. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, Paquetà considera Firenze una piazza interessante. Resta da trovare un accordo sui tempi e sull’ingaggio, ma non si tratta di ostacoli insormontabili. Così come non sarà difficile convincere il Milan, che ha già inserito il giocatore nella lista dei partenti.