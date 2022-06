Florenzi e Messias, i riscatti vanno esercitati entro il 18. Ma nessun problema, Tonali docet

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa stagione di Serie A il diritto di riscatto presente nei vari accordi di prestito va esercitato entro la giornata di sabato 18 giugno.

Il Milan ha in ballo due situazioni, quella di Alessandro Florenzi e Junior Messias, su cui può decidere o meno se attivare o meno l'opzione per il riscatto. Sabato è sicuramente molto vicino, ma anche se non si dovesse arrivare ad una soluzione entro quel giorno questo non causerà nessun tipo di problema: il riferimento ovviamente va all'acquisto di Sandro Tonali. Per il giovane centrocampista i rossoneri avevano col Brescia un accordo su un diritto di riscatto particolarmente oneroso: in quel caso si sforò la "data limite", ma i due club continuarono a trattare ad oltranza. La volontà del giocatore fu accontentata e Milan e Brescia trovarono un accordo.

Anche nei casi di Florenzi, che Maldini e Massara vogliono tenere, e Messias, su cui ci sono riflessioni in corso e prossimamente ci saranno contatti diretti col Crotone, si potrà sforare questo ultimatum temporale senza problemi: si continuerà a parlare con Roma e il club calabrese, forti anche della volontà di entrambi i calciatori di continuare a vestire il rossonero.