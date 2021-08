Florenzi è tornato a giocare con più regolarità, 36 presenze al PSG nella passata stagione

Dopo un paio di stagioni passate più in panchina – o in tribuna per infortuni – Alessandro Florenzi l’anno scorso al PSG ha ritrovato una certa continuità di rendimento, giocando complessivamente 36 partite per un totale di 2.734 minuti. Il suo arrivo al Milan viene dato da tutti come ormai cosa fatta, ed ecco che allora la tenuta fisica del giocatore diventa fondamentale per Stefano Pioli e per la società. Florenzi aveva iniziato da titolare anche l’Europeo con Roberto Mancini come CT, ma poi per un problema al polpaccio è rimasto fuori nelle fasi decisive del torneo, rientrando per pochi minuti, solo in finale contro l’Inghilterra. In 36 presenze a Parigi, Florenzi ha segnato 2 gol.