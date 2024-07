Fofana-Milan: il Monaco vuole che la situazione sia chiara prima del 1 agosto

Youssouf Fofana resta una delle priorità del Milan in questo calciomercato, nonostante le difficoltà riscontrate nelle ultime ore che hanno a che vedere con la (reale) valutazione che il Monaco farebbe del suo giocatore. Da settimane si parla di una cifra che si aggira attorno ai 18 milioni di euro, fino quasi a sfiorare ai 20, ma stando invece a quanto riportato da Monica Colombo de Il Corriere della Sera, la richiesta dei monegaschi è sempre stata di 35 milioni di euro.

"Nel Principato osservano con stupore all’evoluzione della trattativa non decollata per il passaggio di Fofana al Milan. I monegaschi precisano di non aver mai effettuato operazioni al rialzo nelle ultime ore ma di aver subito chiarito dall’inizio il prezzo del giocatore, ovvero 35 milioni. Troppi? Khephren Thuram è appena passato alla Juventus da Nizza, club meno prestigioso del Monaco, per 20 milioni più bonus e non è nemmeno un titolare della nazionale francese. Ugarte, reduce da una stagione in chiaroscuro, vale 70 milioni per il Psg, alla cui porta ha bussato lo United. È evidente, sottolineano da Montecarlo, che il prezzo di Fofana, punto fermo del club e della nazionale di Deschamps, non possa essere stimato sotto ai 35 milioni, sebbene sia a un solo anno dalla scadenza.

Questa è la richiesta di Thiago Scuro, il direttore sportivo del Monaco a cui il proprietario russo Dmitrij Rybolovlev ha affidato pieni poteri.

I francesi vorrebbero che la situazione fosse chiara prima del 1 agosto, giorno in cui è previsto l’arrivo in ritiro di Youssouf Fofana. La squadra è attesa il 4 agosto dal test con il Genoa (ma il centrocampista non sarebbe comunque a disposizione considerando i pochi giorni di allenamento) mentre il 12 i monegaschi saranno impegnati a Barcellona per il Trofeo Gamper. Sarebbe il primo impiego in campo per Fofana. Sempre che nel frattempo non sia sbarcato a Milano. Manca una settimana per risolvere il rebus. Milan, se ci sei batti un colpo (e alza l’offerta)".