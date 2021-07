Stando a quanto riportato da Footmercato Milan e Monaco hanno continuato a parlare per Fodé Ballo-Touré, i due club sperano che la fumata bianca per la chiusura possa arrivare già in settimana. C'è ancora qualche dettaglio da sistemare, poi il terzino senegalese potrà diventare un nuovo giocatore rossonero a titolo definitivo.