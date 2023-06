Frosinone, colloqui con il Milan per Brescianini: si lavora al un prestito annuale

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo promosso Frosinone sta lavorando per allestire una squadra competitiva per la Serie A. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan che nell'ultima stagione ha giocato in Serie B in prestito al Cosenza. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i colloqui tra le due socetà vanno avanti e che si sta lavorando per un prestito annuale.