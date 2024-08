Furlani a DAZN: "Il mercato che dovevamo fare era più chirurgico. Siamo soddisfatti"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è interveuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Torino:

Sul mercato

"Era chiaro il lavoro che dovevamo fare sul mercato quest'anno, doveva essere più chirurgico. Abbiamo individuato gli obiettivi, non ci siamo fatti prendere dalla fretta e dal panico. Siamo soddisfatti, ora risponderà il campo".

Sugli obiettivi

"Tutti gli anni prepariamo la squadra con l'ambizione di vincere, poi non ci riesci sempre. Credo che la squadra si sia rinforzata con innesti giusti. Ora sta ai ragazzi".

Ci saranno ulteriori rinforzi?

"Il mercato è aperto ancora per circa 15 giorni e finché c'è musica noi balliamo, se ci saranno operazioni da fare le faremo. Per il resto non c'è panico".