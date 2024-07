Furlani domani a Madrid per chiudere l'affare Alvaro Morata

Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Milan. Mancano di fatto solamente le formalità, in quest'ordine: visite mediche, firma sul contratto e annuncio ufficiale. Per far sì che tutto avvenga secondo i piani, domani Giorgio Furlani si recherà a Madrid dal giocatore. L'amministratore delegato rossonero sarà accompagnato da Beppe Bozzo, agente Fifa che ha svolto il ruolo di intermediario all'interno dell'operazione. Il Milan acquisterà il centravanti spagnolo pagando all'Atletico Madrid la clausola da 13 milioni.

Il giocatore firmerà un quadriennale, con opzione sul quinto anno, dal valore di 5 milioni di euro, bonus inclusi. Domani a Madrid, dove ieri Morata ha festeggiato la vittoria dell'Europeo, ci saranno le visite mediche e poi la firma sul contratto. Subito dopo Morata partirà per le vacanze e si vedrà a Milano solamente a inizio agosto, più o meno in coincidenza con il ritorno della squadra dalla tournée americana. Il suo esordio potrebbe perciò esserci nel Trofeo Silvio Berlusconi a San Siro contro il Monza il prossimo 13 agosto. Lo riporta questa mattina Tuttosport.