Futuro Thiaw: non sono arrivate offerte ufficiali sul tavolo del Milan

L'arrivo di Pavlovic alza a cinque il numero di difensori centrali a disposizione di Paulo Fonseca, un po' troppi se consideriamo che in campo ne scenderanno sempre due. Questo ha portato il Milan a valutare seriamente qualche cessione, come ad esempio quella di Malick Thiaw, finito nel mirino del Newcastle in questo calciomercato.

Come per i vari Bennacer ed Adli, anche in questo caso l'uscita del centrale tedesco è stata ostacolata fortemente dalla valutazione che il Diavolo fa del suo cartellino, ovvero 40 milioni di euro. Prima di virare su Guehi, scrive Il Corriere dello Sport, l'agente di Malick Thiaw ha anche avuto qualche contatto con il Newcastle, che si sarebbe però limitato a questo non compiendo mai il passo successivo presentando un'offerta ufficiale al Milan.

Al momento, dunque, il futuro del centrale tedesco è ancora in rossonero.