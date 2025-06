Futuro Vlahovic: il serbo ha messo il Milan in cima alla sue preferenze, ma la Juve preferirebbe cederlo all'estero

In merito al mercato del Milan, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che i rossoneri, che hanno incassato parecchi milioni dalla cessione di Reijnders al Manchester City e da quella sempre più vicina di Musah al Napoli, sono pronti ad andare all'assalto di Samuele Ricci: pronta un'offerta da 25 milioni di euro più bonus che verrà presentata presto al Torino. Attenzione poi al nome di Adrien Rabiot: il Marsiglia giocherà la Champions League nella prossima stagione, ma il centrocampista ha un forte legame con l'allnatore rossonero Massimiliano Allegri. Non va poi nemmeno dimenticata la pista che porta a Granit Zhaka del Bayer Leverkusen che è un altro obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo.

Per l'attacco, invece, un nome che viene spesso accostato al Diavolo è quello di Dusan Vlahovic che è in uscita dalla Juventus: il giocatore serbo ha messo il Milan al primo posto delle sue preferenze vista la presenza in panchina di Allegri, ma la Juventus non vorrebbe cederlo ad una diretta concorrente in Serie A e per questo si guarda altrove. Un club che è molto interessato a Vlahovic è il Fenerbahce, anche se l'attaccante bianconero non sembra essere convinto del tutto (attende offerte dalla Premier League). La Juventus punta ad incassare 35-40 milioni di euro dalla sua cessione.