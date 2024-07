Futuro Zirkzee: fra United, Milan ed il sogno del Bologna

Il Milan ha da tempo individuato il nuovo centravanti ideale: Joshua Zirkzee. L'olandese è da tempo la prima scelta del Diavolo per il post Olivier Giroud, ed il fatto che la dirigenza rossonera l'abbia iniziato a trattare praticamente dallo scorso autunno non può che esserne la conferma.

Per un momento si è anche creduto che il Milan potesse affondare il colpo decisivo su Zirkzee, dopo che è stato raggiunto un accordo col giocatore sulla base di un quinquennale da circa 5 milioni a stagione stando a Il Corriere dello Sport, ma sul più bello l'agente dell'olandese Kia Joorabchian si è messo di traverso nelle trattative arrivando a chiedere fino a 15 milioni di euro di commissioni, cifra che per una questione etica e di principio Giorgio Furlani non ha alcuna intenzione di pagare, anche perché come disse Ibrahimovic "Non facciamo beneficenza".

L'ostacolo principale è dunque questo, con l'agente iraniano che nel frattempo potrebbe sfruttare l'interesse del Manchester United per mettere pressione al Milan. Non è neanche da escludere, a questo punto della fiera, che possa valere la legge del "fra i due litiganti il terzo gode", perché fra i Red Devils ed il Diavolo ci sarebbe un Bologna che sotto traccia spera di beffare tutti trattenendo Zirkzee per almeno un altro anno.