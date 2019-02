Gattuso e la panchia più salda: "Non voglio carezze e non mi interessa se mi massacrano"

Gattuso in conferenza stampa ha parlato anche della panchia più salda dopo le ultime partite: "Io non mi sento nulla, perché se facciamo due gare non positive torno incapace. Hanno massacrato Ancelotti in sti giorni... Io non ho bisogno di conferme, alleno un gruppo che crede fortemente in me e nel mio staff. Il resto non mi interessa, penso solo a lavorare. Non voglio carezze e non mi interessa se mi massacrano".