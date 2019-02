Gattuso: “Esterno d’attacco? Ci abbiamo pensato, inutile spendere tanto per fare qualcosa”

Gennaro Gattuso conferma che durante il mercato invernale la dirigenza ha provato ad acquistare un esterno d’attacco per rinforzare la rosa: “L'ala non è arrivata, non chiedetemi nulla. Gli acquisti saranno anche quelli che rientrano dall’infortunio. Ci abbiamo pensato ma non spendiamo tanto per fare qualcosa, non abbiamo trovato quello che ci permetteva di fare il salto di qualità e siamo rimasti così. Fiducia in quelli che abbiamo".