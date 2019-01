Gattuso sul Pipita: "Decide l'entourage del giocatore"

Le parole di Gattuso in conferenza stampa dopo la vittoria con la Samp. Su Higuain: "Mi è capitato anche da giocatore di dare qualche consiglio a giocatori con cui avevo più confidenza. Ho parlato tantissimo con lui, però tante volte è difficile dare consigli o ascoltare, perchè la carriera di un calciatore dura 13-14 anni e tante volte puoi spiegare ma la testa è del giocatore, non è la mia. La cosa più importante, quando parli con degli uomini, è guardarsi negli occhi e dirsi la verità e quali sono i malumori e il perchè. In questo momento io non ho capito bene quali sono i malumori di Higuain, perchè vedo un ragazzo contento, che scherza con tutti. Ha degli alti e bassi come tutti gli esseri umani, però lo vedo coinvolto nello spogliatoio. Vediamo cosa succederà. Speriamo che la butti dentro e che ci faccia alzare un trofeo e forse può cambiare qualcosa. Fin quando lo vedo così dentro al progetto e così dentro alla squadra, io problemi non me ne faccio. Io posso dire tutto quello che voglio, ma decide l'entourage del giocatore e non decido io. Se dipendesse da me, lo invito a casa mia, lo chiudo in una stanza, gli butto da mangiare ogni 2-3 ore e chiudo la porta. Purtroppo non si può fare così".