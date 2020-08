Gazzetta dello Sport - Bonaventura, la prima scelta per il futuro è l'Atalanta

Le lacrime di Giacomo Bonaventura al termine di Milan-Cagliari hanno evidenziato come, con grande probabilità, la sfida contro i sardi sia stata l'ultima partita in rossonero del centrocampista marchigiano. Nonostante i discorsi per un possibile rinnovo non siano ancora del tutto tramontati, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per Bonaventura la prima scelta per il futuro sarebbe quella di un ritorno all'Atalanta.