La Gazzetta dello Sport si sofferma su Duarte e Musacchio, entrambi ai margini del progetto Milan ormai da tempo. Come riporta la rosea, i due sono vicini all’addio. Per il brasiliano, costato 11 milioni, servirebbero non meno di 6-7 milioni per evitare una minusvalenza. Diverso il caso dell’argentino, in scadenza a giugno: se il Genoa tornerà a farsi vivo, potrebbe partire già a gennaio.