Gazzetta - Florenzi ha deciso: vuole il Milan

Alessandro Florenzi ha deciso dove vuole giocare nella prossima stagione, cioè nel Milan: il terzino, che è in uscita dalla Roma in quanto non rientra nei piani di Mourinho, spinge per il trasferimento in rossonero, dove Stefano Pioli ha già dato il suo benestare all'arrivo del giocatore giallorosso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.