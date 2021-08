Gazzetta - Florenzi, Milan e Roma trattano sulla formula: il prestito con diritto di riscatto acconterà entrambe

Milan e Roma stanno trattando la formula per il trasferimento in rossonero di Alessandro Florenzi. I due club sono al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutti: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe voluto il prestito secco, i giallorossi la cessione a titolo definitivo o al massimo l'obbligo di riscatto, è probabile che alla fine l'intesa verrà trovata a metà strada visto che un prestito con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni) potrebbe accontentare entrambe le società.