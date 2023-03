Gazzetta - Futuro Leao: senza rinnovo, si valuteranno le offerte per una cessione in estate. Chelsea in prima fila

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Il club continua a lavorare per arrivare ad un accordo, ma, in caso di mancata firma, in estate i rossoneri inizieranno a valutare eventuali offerte per una cessione. Il Chelsea era e resta in prima fila, anche perchè in questi mesi i contratti tra gli inglesi e l'entourage del portoghese non si sono mai interrotti. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.