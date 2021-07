Gazzetta - Futuro Tonali: Milan e Brescia ottimisti dopo l'incontro di ieri

Dopo l'incontro di ieri non è arrivata la tanto attesa fumata bianca, ma al termine del summit in uno studio legale di Milano il presidente del Brescia Cellino e i dirigenti rossoneri Maldini e Massara erano più che ottimisti sulla trattativa che porterà Sandro Tonali al Milan a titolo definitivo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi è previsto un nuovo contatto telefonico per chiudere l'affare.