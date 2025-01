Gazzetta - Gimenez, prima offerta del Milan inferiore ai 30 milioni: non basterà

Il Milan ha individuato in Santiago Gimenez il giocatore giusto per rafforzare un attacco che in questa stagione sta stentando. Gazzetta.it riporta che oggi è stata recapitata al Feyenoord un'offerta inferiore ai 30 milioni di euro: non basterà.

Il club olandese non ha intenzione di fare sconti e valuta il forte centravanti messicano 40 milioni di euro. Anzi, quello che arriva da Rotterdam è l'intenzione di non venderlo in questa sessione di mercato a meno che non arrivi un'offerta clamorosa.