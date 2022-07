Gazzetta - Ibrahimovic prepara i video per l'annuncio del rinnovo con il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic per ora è senza contratto e a Milanello dovrebbe entrare... da ospite. Situazione curiosa, per questo Ibra e il Milan hanno in programma di mettere una firma su un accordo: il dialogo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stato meno semplice e scontato di quanto si sia ipotizzato ma ora ci siamo. In questa settimana, o all’inizio della prossima, è in programma un annuncio e sì, c’è già chi lavora ai video celebrativi.