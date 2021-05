Gazzetta - Il Brescia non sembra disponibile ad una contrattazione, ma l’alleanza Milan-Tonali può vincere la resistenza

In via Aldo Rossi, i dirigenti rossoneri sono al lavoro anche per il riscatto di Sandro Tonali, sbarcato a Milanello l'estate scorsa in prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto (15 milioni più 10 du bonus). Il club rossonero cercherà di ottenere uno sconto: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, ad oggi il Brescia non sembra disponibile a una contrattazione, ma l’alleanza Milan-Tonali può vincere la resistenza.