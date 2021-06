Gazzetta - Il Milan attende la risposta di Calhanoglu, ma intanto è già al lavoro su Ziyech e De Paul

Il Milan è ancora in attesa della risposta di Hakan Calhanoglu in merito alla sua offerta di rinnovo a 4 milioni di euro a stagione. Come spiega stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato in casa di rifiuto del turco e quindi è già al lavoro su Ziyech del Chelsea e su De Paul dell'Udinese.