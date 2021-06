Gazzetta - Il Milan cerca il sostituto di Calhanoglu: i nomi caldi sono quelli di De Paul e Ziyech

Per ora il Milan aspetta, ma intanto si guarda intorno per cercare il sostituto di Hakan Calhanoglu, il quale non ha ancora deciso se rinnovare o meno con il club di via Aldo Rossi: come riporta La Gazzetta dello Sport, i profili che piacciono di più ai rossoneri sono quelli di Rodrigo De Paul dell'Udinese e di Hakim Ziyech del Chelsea (quest'ultimo potrebbe arrivare in prestito).