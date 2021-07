Gazzetta - Il Milan ci prova per Brandt, sul tedesco c'è anche la Lazio

Julian Brandt, trequartista tedesco classe 1996, è il nuovo obiettivo di mercato del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri ci stanno provando seriamente, ma non sarà facile convincere il Borussia Dortmund a cederlo. Sul giocatore, c’è anche la Lazio che in questo momento è in vantaggio rispetto al Diavolo. Il Milan sta provando a superare i biancocelesti nella trattativa per aggiudicarsi il giocatore.