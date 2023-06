Gazzetta - Il Milan ci prova per Ndicka: contatto diretto con Pioli. Ma a Roma avrebbe una maglia da titolare

MilanNews.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla Roma, su Even Ndicka c'è anche il Milan. I rossoneri, che hanno già cercato in passato l'ormai ex difensore dell'Eintracht Francforte, sono tornati, in ritardo, sul giocatore. Nelle scorse ore, però, Stefano Pioli ha contattato personalmente il classe '99, illustrandogli il progetto di Via Aldo Rossi: non è stata assicurata una maglia da titolare al difensore, fattore che a Roma invece avrebbe a suo favore.