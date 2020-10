Gazzetta - Il Milan e il problema del vice Ibra: Leao e Rebic sono punte esterne, Colombo ha solop 18 anni

Nelle ultime partite, il Milan ha dimostrato che forse servirebbe un vice Ibrahimovic, ma in via -Aldo Rossi hanno deciso che per ora non arriverà. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa scelta del club rossonero lascia qualche dubbio: Rebic e Leao sono infatti due punte esterne, mentre Colombo è promettente, ma ha solo 18 anni. La speranza è che lo svedese torni in campo il prima possibile.