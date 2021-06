Gazzetta - Il Milan e il rinnovo di Calhanoglu: Pioli può avere un ruolo determinante

In merito al rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, un ruolo determinante potrebbe averlo Stefano Pioli, il quale non ha mai nascosto di avere grande stima per il turco: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico milanista è infatti in costante contatto con l'ex giocatore del Bayer Leverkusen, con la speranza di convincerlo a firmare il prolungamento.