Gazzetta - Il Porto vuole 13 milioni per Jesus Corona: Milan fermo a 10

Il Porto vuole incassare almeno 13 milioni dall'eventuale cessione di Jesus Corona, anche perché dovrà versare al Twente il 40% della cifra incassata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il Milan, considerando che il giocatore andrà in scadenza tra un anno, non vuole spingersi oltre quota 10. E così, nel frattempo, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi tengono gli occhi aperti su Messias del Crotone e Faivre del Brest.