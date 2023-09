Gazzetta - Il Siviglia dice no al Milan: manca il sostituto. Ma Mir vuole il Milan

vedi letture

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Siviglia avrebbe detto no alla proposta del Milan per Rafa Mir. Il motivo sarebbe l'impossibilità di trovare un sostituto in attacco nelle ultime ore di calciomercato. Il giocatore, intanto, vuole il Milan e starebbe spingendo per il trasferimento in rossonero: le discussioni sono ancora aperte ma le possibilità diminuiscono sempre di più con il passare dei minuti.