Gazzetta - Jovic seguito in Italia: non solo Milan ma anche Genoa e Sampdoria

Tra i calciatori accostati al Milan nelle scorse sessioni di mercato figura anche il profilo di Luka Jovic. L'attaccante del Real Madrid, in uscita dai Blancos, potrebbe arrivare in Italia ma non a Milano bensì a Genova. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, infatti, sull'attaccante serbo ci sarebbe l'interesse sia della Sampdoria che del Genoa: al momento ciò che ferma le due società liguri è l'ingaggio del giocatore.