Gazzetta - Kessie, futuro in bilico ma serve un’offerta che possa bilanciare l’investimento di 28 milioni fatto due estati fa

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche il futuro in rossonero di Franck Kessie è in bilico: il centrocampista ivoriano potrebbe infatti partire, ma servirà un’offerta che possa bilanciare l’investimento di 28 milioni di euro fatto due estati fa dal club di via Aldo Rossi per acquistarlo dall'Atalanta.