Gazzetta - Koné lascia il 'Gladbach, ma non per Milano ed il Milan

Nella serata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, il Borussia Monchengladbach ha stupito tutti annunciando l'assenza di Manu Koné dai titolari di Gerardo Seoane per via di un trasferimento imminente. I tifosi del Milan hanno immediatamente iniziato a fantasticare che dietro questo comunicato ci potesse essere proprio il club rossonero, ma il fatto che Ismael Bennacer non sia stato ancora venduto lo esclude un po'.

A confermare questa cosa La Gazzetta dello Sport, che facendo un po' il punto sul calciomercato del Diavolo a 6 giorni dalla chiusura della sessione, ha parlato anche di Koné scrivendo: "Tripla uscita in mediana che può aprire le porta a un ultimo innesto. Non sarà però Manu Koné: il 23enne mediano francese lascerà la Germania, ma non per Milano".