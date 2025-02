Gazzetta: "Leadership e forza: Walker ha convinto e sarà riscattato"

vedi letture

L'edizione della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leadership e forza: Walker ha convinto e sarà riscattato". Arrivato durante il mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, Kyle Walker ha impiegato pochissimo per diventare un titolare del Milan. Sergio Conceiçao lo ha sempre messo in campo dal primo minuto da quando è sbarcato a Milanello e l'inglese ha già dimostrato più volte la sua personalità e la sua leadership in campo e fuori. In via Aldo Rossi hanno già deciso che al termine della stagione Walker verrà riscattato. I rossoneri dovranno pagare circa cinque milioni di euro ai Citizens.

Intervistato da GQ Italia, Walker ha spiegato perchè ha scelto di venire al Milan: "Per me il Milan è una nuova sfida. Avevo bisogno di una scintilla, di riaccendere l'amore che ho per il calcio. Attenzione, non sto dicendo che avevo perso l’amore per il gioco. Ma dentro di me, ecco, sentivo il bisogno di costruirmi una nuova vita, di avere nuovi stimoli, nuovi avversari contro cui giocare. Poi è bello mettersi alla prova in un contesto completamente diverso. In Italia, com'è giusto che sia, il gioco si vive in maniera differente rispetto a quanto avviene in Inghilterra, ma anche in Spagna, in Francia, in Germania. Qui c’è grande attenzione ai difensori e alla fase difensiva, i tifosi apprezzano i calciatori creativi ma anche quelli che riescono a fermare gli avversari. Una semplice vittoria per 1-0 può andar bene, per loro si può cominciare a costruire da lì. E in fondo hanno ragione, i tre punti in classifica sono la cosa di cui un giocatore e una squadra hanno più bisogno in assoluto".