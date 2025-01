Gazzetta - Mercato in uscita Milan: West Ham e Bournemouth su Okafor

Nonostante sia saltato il suo trasferimento al Lipsia, Noah Okafor resta in uscita dal Milan in questa finestra di mercato invernale. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, in particolare due squadre di Premier League: si tratta di West Ham e Bournemouth. A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in via Aldo Rossi sono fiduciosi di riuscire a trovare una soluzione da qui al 3 febbraio per l'attaccante svizzero.

In uscita anche Luka Jovic, tornato in campo sabato contro la Juventus nei minuti finali dopo l'operazione all'inguine di novembre. La situazione del serbo è però più complessa rispetto a quella di Okafor. L'ex Fiorentina aveva già rifiutato in estate diverse proposte che gli erano arrivate, ma nei piani rossoneri è ancora dato in partenza.